3 октября, 10:02

На Ставрополье полицейский ранил угрожавшего ему ножом мужчину

Нападавшего госпитализировали с ранением ноги

СТАВРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Житель села Демино на Ставрополье попытался напасть с ножом на участкового уполномоченного полиции. Полицейский применил оружие, нападавшего госпитализировали с ранением ноги, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"Двигаясь в сторону сотрудника полиции, гражданин достал нож, создавая реальную угрозу жизни и здоровью стража порядка. На неоднократные требования о прекращении противоправных действий нападавший не реагировал. В связи с чем участковый уполномоченный произвел предупредительный выстрел в воздух и в направлении злоумышленника, причинив ему ранение ноги. Его доставили в медицинское учреждение. Сотрудник полиции не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД по региону, 27-летний мужчина ранее был неоднократно судим и уклонялся от административного надзора. Участковый уполномоченный планировал доставить его в отдел внутренних дел. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
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