В Томской области возбудили дело на работников органов опеки и попечительства

СК по региону принял такое решение после попадания шестилетней приемной девочки в реанимацию с побоями

ТОМСК, 3 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов опеки и попечительства Томской области после того, как шестилетняя приемная девочка попала в реанимацию с побоями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Томской области по факту неисполнения и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами отдела опеки и попечительства управления по социальной политике администрации Молчановского района Томской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказано в сообщении.

Следователи установили, что с мая по сентябрь 2023 года опекун жестоко обращалась с малолетними детьми, применяла к ним физическую силу.

"Существенное нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних явилось следствием неисполнения и ненадлежащего исполнения своих обязанностей вследствие небрежного и недобросовестного отношения к выполнению работы с опекунской семьей должностными лицами районного отдела опеки и попечительства", - отмечается в сообщении.

По данным регионального УМВД, 30 августа 2023 года в реанимационное отделение больницы села Могочино Молчановского района Томской области поступила шестилетняя девочка с телесными повреждениями, ее состояние оценивалось врачами как тяжелое. Ребенок находился под опекой в семье местных жителей, как и еще четверо несовершеннолетних детей и двое родных. Ранее семья не состояла на профилактических учетах. Всех детей из приемной семьи изъяли, завели дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).