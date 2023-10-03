У здания ТАСС иномарка сбила девушку-иностранку

У пострадавшей травмирована нога

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Водитель легковой машины сбил девушку-иностранку в Леонтьевском переулке в центре Москвы, она жива.

Как передает корреспондент ТАСС, иномарка сбила подростка 15-17 лет, когда та переходила дорогу. Предварительно, у девушки травмирована нога. Водитель с места происшествия не скрывался, оперативно вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. В настоящее время пострадавшей оказывается помощь, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

За последние дни это уже второе ДТП, которое произошло у здания ТАСС в центре столицы. Так, в пятницу вечером на Большой Никитской улице в районе дома №29, корпус 2, водитель Mercedes выехал на тротуар, где сбил пешеходов. По данным пресс-службы столичного ГУ МВД России, в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей. Как уточнили в прокуратуре, среди пострадавших две девочки в возрасте 12 и 10 лет. Водитель, спровоцировавший ДТП, отправилен под домашний арест.