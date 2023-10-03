В Свердловской области за сутки ликвидировали более 70% лесных пожаров

Все действующие возгорания в Гаринском, Ирбитском, Полевском и Сосьвинском районах локализованы и не распространяются

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали за сутки более 70% лесных пожаров в Свердловской области. Все действующие возгорания находятся в Гаринском, Ирбитском, Полевском и Сосьвинском районах, сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным Авиалесоохраны, на территории Свердловской области 3 октября действуют 7 природных пожаров, на площади, пройденной огнем, 254 га. Сутками ранее в регионе было зафиксировано 8 возгораний на площади, пройденной огнем, 1,1 тыс. га.

"За сутки ликвидированы 77,11% лесных пожаров в Свердловской области. Все действующие возгорания в Гаринском, Ирбитском, Полевском и Сосьвинском районах локализованы и не распространяются", - говорится в сообщении.

Как уточнил исполняющий обязанности директора Уральской авиабазы Илья Секерин, в частности, в Сосьвинском районе одно из возгораний удалось ликвидировать благодаря привлечению тяжелой техники, при помощи которой были сформированы широкие минерализованные полосы на возвышенных местах по периметру болотистых мест.