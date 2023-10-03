В торговом центре в Бангкоке произошла стрельба

По данным Reuters, информации о погибших или раненых нет

БАНГКОК, 3 октября. /ТАСС/. Полиция Таиланда получила сообщение о стрельбе в торговом центре в Бангкоке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.

Пока информации о погибших или раненых нет, уточнило агентство. Портал Thai Enquirer сообщил, что торговый центр Siam Paragon в центре Бангкока закрыт после поступивших сообщений о громких хлопках. Телеканал Thai PBS отметил, что в торговом центре были слышны несколько выстрелов, а сам инцидент произошел в 16:20 (12:20 мск).

Газета Khaosod позже сообщила, что премьер-министр Сеттха Тхависин направляется к месту происшествия. По данным Reuters, премьер все еще ожидает подробностей об инциденте.

Khaosod распространила кадры выбегающих из здания людей. А издание The Nation опубликовала снимок мужчины с пистолетом.

В новость были внесены изменения (13:25 мск) - добавлена информация после второго абзаца.