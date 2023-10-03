В Барнауле предъявили обвинение экс-прокурору двух регионов по делу о взяточничестве

Владимир Фалилеев вину не признал

БАРНАУЛ, 3 октября. /ТАСС/. Органы предварительного следствия предъявили обвинение экс-прокурору Забайкальского края и Новосибирской области Владимиру Фалилееву в получении взятки в размере около 11 млн рублей за покровительство в интересах известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Судебный процесс над Фалилеевым начался 3 октября в Ленинском районном суде Барнаула, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Органами предварительного расследования предъявлено обвинение Фалилееву В. А. в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). В ходе встречи в ресторане между предпринимателем Яровым и прокурором Новосибирской области Фалилеевым из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на получение взятки в особо крупном размере в обмен на покровительство и попустительство по службе в интересах Ярового и представляемых им юридических лиц ООО "Сибирский характер", ЗАО "Управляющая компания "СпасДом", АО "Завод "Экран". С мая 2015 года по 1 декабря 2015-го Фалилеев, реализуя преступный умысел, постепенно его конкретизируя в ходе многочисленных встреч и телефонных разговоров, предложил Яровому систематически передавать ему взятку в виде денег, иного имущества и услуг в пользу себя и членов своей семьи", - сказала гособвинитель Ольга Михайлова.

Общая сумма взяток, полученных Фалилеевым во время работы на должности прокурора региона и после увольнения вплоть до ноября 2020 года, составила 10,9 млн рублей.

Сам Фалилеев в суде вину не признал, заявив, что предприниматель его оговорил. "Это все оговор со стороны взяткодателя Ярового, которое он дал с целью освобождения его из-под стражи по своему уголовному делу, а также с целью освобождения его от строгой уголовной ответственности. Часть показаний выдуманы, а часть срежиссированны с оперативными сотрудниками таким образом, чтобы это выглядело как взятка", - сказал Фалилеев суду и заявил ходатайство о возвращении дела в прокуратуру.

Суд назначил следующее заседание на 9 октября.

Фалилеев, возглавлявший прокуратуру Забайкальского края на протяжении семи лет, стал прокурором Новосибирской области в мае 2015 года. В 2018 году он был отправлен в отставку по результатам проверки Генпрокуратуры РФ, выявившей многочисленные нарушения в работе регионального надзорного ведомства. В феврале 2022 года Фалилеев и его заместитель Андрей Турбин были задержаны по подозрению в получении взяток от представителей криминальных кругов и собственников крупного торгового центра "Восток", расположенного на окраине Новосибирска, куда после закрытия крупнейшего в Сибири Гусинобродского рынка в 2015 году переместились многие продавцы. Как сообщали в правоохранительных органах, экс-прокурор и его заместитель получали взятки за покровительство и уход от проверок.