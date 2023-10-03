3 октября, 10:10,
обновлено 3 октября, 10:20

В Свердловской области девять человек пострадали из-за распыления газового баллона в школе

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Один из них находится в реанимации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Девять человек пострадали в результате распыления содержимого газового баллона в школе города Верхняя Салда в Свердловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава.

"Информация <...> по пострадавшим в результате распыления содержимого газового баллона в школе Верхней Салды. Пострадали девять человек. Один пациент госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние контролируют спасатели территориального центра медицины катастроф <...>. Два человека госпитализированы в детское соматическое отделение", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Свердловской области, помощь еще шести пострадавшим оказана на месте. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
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