В Свердловской области девять человек пострадали из-за распыления газового баллона в школе

Один из них находится в реанимации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Девять человек пострадали в результате распыления содержимого газового баллона в школе города Верхняя Салда в Свердловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава.

"Информация <...> по пострадавшим в результате распыления содержимого газового баллона в школе Верхней Салды. Пострадали девять человек. Один пациент госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние контролируют спасатели территориального центра медицины катастроф <...>. Два человека госпитализированы в детское соматическое отделение", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Свердловской области, помощь еще шести пострадавшим оказана на месте.