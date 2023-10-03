В Первоуральске возбудили дело о халатности из-за проблем с водоснабжением

В рамках ежедневного мониторинга питьевой воды в распределительной водопроводной сети выявлено несоответствие органолептических показателей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о халатности из-за проблем с водоснабжением в Первоуральске Свердловской области, жители которого жаловались на мутную воду из-под крана. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"[Прокуратурой] установлено, что должностными лицами администрации городского округа Первоуральск и ППМУП "Водоканал" не обеспечено надлежащее водоснабжение жителей Первоуральска. <...> Материалы проверки направили <...> в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба)", - говорится в сообщении.

Ранее глава Первоуральска Игорь Кабец сообщал, что в городе обмелело Верхне-Шайтанское водохранилище. В соцсетях местные жители жаловались на загрязнение водопроводной воды и проблемы с водоснабжением.

В рамках ежедневного мониторинга питьевой воды в распределительной водопроводной сети выявлено несоответствие органолептических показателей. "Модернизированная насосно-фильтровальная станция не обеспечивает нормативную очистку воды из Верхне-Шайтанского водохранилища. На указанном объекте в полном объеме не выполнены необходимые мероприятия по обеспечению глубокой фильтрации воды из поверхностного водозабора", - добавили в надзорном ведомстве. Прокуратура объявила главе Первоуральска предостережение о недопустимости нарушений законодательства, директору первоуральского "Водоканала" назначен административный штраф. По требованию ведомства жителям города произвели перерасчет платы за водоснабжение на общую сумму более 5,2 млн рублей.

Ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщал ТАСС, что качество воды в подавляющем большинстве домов Первоуральска по состоянию на 29 сентября является надлежащим. По его словам, необходимый объем воды в городе обеспечен в полном объеме.

Первоуральск расположен в Свердловской области в 40 км от Екатеринбурга, численность населения превышает 140 тыс. человек. Главная водная артерия на территории округа - река Чусовая, Первоуральск стоит на ее берегу. В черте города также находятся три заводских пруда.