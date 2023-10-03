В Анталье в ДТП погибла туристка из Швейцарии

Еще 10 человек пострадали

АНКАРА, 3 октября. /ТАСС/. Турист из Швейцарии погиб в результате ДТП в Анталье, пострадали 10 граждан Германии и Швейцарии. Об этом сообщает агентство DHA.

Авария произошла минувшей ночью недалеко от аэропорта Антальи. Прибывшие на курорт туристы ехали на микроавтобусе, который должен был доставить их в гостиницы в город Манавгат.

Водитель по невыясненной причине врезался в припаркованный у обочины дороги грузовик. Погибла швейцарка Диана Мейер. Водитель и еще 10 туристов из Швейцарии и Германии, находившиеся в микроавтобусе, пострадали. Они доставлены в больницы, их жизням ничего не угрожает.

Полиция начала следствие по факту аварии.