3 октября, 10:28

В Анталье в ДТП погибла туристка из Швейцарии

Еще 10 человек пострадали

АНКАРА, 3 октября. /ТАСС/. Турист из Швейцарии погиб в результате ДТП в Анталье, пострадали 10 граждан Германии и Швейцарии. Об этом сообщает агентство DHA.

Авария произошла минувшей ночью недалеко от аэропорта Антальи. Прибывшие на курорт туристы ехали на микроавтобусе, который должен был доставить их в гостиницы в город Манавгат.

Водитель по невыясненной причине врезался в припаркованный у обочины дороги грузовик. Погибла швейцарка Диана Мейер. Водитель и еще 10 туристов из Швейцарии и Германии, находившиеся в микроавтобусе, пострадали. Они доставлены в больницы, их жизням ничего не угрожает.

Полиция начала следствие по факту аварии. 

Теги:
ТурцияГерманияШвейцария
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