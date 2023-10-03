3 октября, 10:38

В Липецкой области в результате ДТП погибли два человека

Ребенка госпитализировали

ТАСС, 3 октября. Столкновение легкового автомобиля с грузовиком произошло на трассе Липецк - Данков в Липецкой области, в результате ДТП погибли два человека и госпитализирован один ребенок. Об этом сообщила ТАСС представитель ГУ МВД по региону Ольга Снежкова.

"На 40-м км трассы Липецк - Данков, предварительно, водитель Kia выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем, двигающимся во встречном направлении. В результате ДТП два человека погибли, один ребенок подросткового возраста госпитализирован", - сообщила она.

По данным Снежковой, личности погибших устанавливается, также сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. 

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РоссияЛипецкая область
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