На Урале отопление не включили 10 тыс. человек из-за долга энергокомпании

Суд обязал "Газпром газораспределение Екатеринбург" восстановить подачу газа на котельную

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Начало отопительного сезона в поселке городского типа Малышева Свердловской области, где проживают около 10 тыс. человек, задержали из-за долга ресурсоснабжающей компании "Энергосфера" перед компанией "Газпром газораспределение Екатеринбург". Об этом сообщила пресс-служба регионального управления прокуратуры.

"В связи с наличием у ресурсоснабжающей компании ООО "Энергосфера" задолженности перед ООО "Газпром газораспределение Екатеринбург" в размере более 6 млн рублей газораспределительной организацией перекрыта подача газа на котельную в пгт Малышева. В результате указанных действий отопительный период в населенном пункте до настоящего времени не начат, в связи с чем нарушены права около 10 тыс. человек - жителей населенного пункта - на надлежащее обеспечение теплоснабжением", - говорится в сообщении.

По ходатайству прокуратуры Асбестовский городской суд обязал "Газпром газораспределение Екатеринбург" восстановить подачу газа на котельную. "Судебный акт обращен к немедленному исполнению. Возобновление подачи газа в котельную пгт Малышева и восстановление прав жителей находятся на контроле прокуратуры области", - добавили в ведомстве.

22 сентября в департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что отопление начали подавать в 90 из 94 муниципалитетов региона, полностью теплоснабжение включили на 29 территориях.