В Башкирии в ДТП погиб человек

Пятеро пострадали

УФА, 3 октября. /ТАСС/. Автомобиль Lada Largus опрокинулся на трассе в Башкирии, погиб один человек, еще пятеро пострадали. Водитель был пьян, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"57-летний водитель, управляя Lada Largus, на опасном повороте совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП один человек погиб и пятеро получили травмы. Освидетельствование водителя показало наличие 1,045 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, ДТП произошло во вторник днем на 35-м км автодороги Аскарово - Альмухаметово - Сибай.