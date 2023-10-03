Россельхознадзор выявил нарушения на крупной крокодиловой ферме в Екатеринбурге

Не проводится ежедневный контроль за физическим состоянием обитателей фермы, а также не ведется учет кормления и поения, сообщили в пресс-службе управления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Свердловской области выявило нарушения на крокодиловой ферме "Крокодилвиль" в Екатеринбурге, где содержатся около 70 пресмыкающихся. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

"По результатам планового инспекционного визита на предприятии выявлены нарушения обязательных требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации <...>. Так, помещение, где осуществляется хранение кормов и приготовление их к подаче животным, находится в антисанитарном состоянии", - говорится в сообщении.

Кроме того, не проводится ежедневный контроль за физическим состоянием обитателей фермы, а также не ведется учет кормления и поения, добавили в ведомстве. Управление выдало ООО "Крокодилвиль" предписание об устранении выявленных нарушений требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Также составили протокол об административном правонарушении.

На странице компании во "ВКонтакте" говорится, что это единственная крупная подобная ферма в России. На ней обитают 70 крокодилов, аллигаторов, кайманов и гавиаловых крокодилов, а также змеи, черепахи, вараны. Территория фермы составляет 1,5 тыс. кв. м.