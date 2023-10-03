В Ульяновске возбудили дело после травмирования детей, выпрыгнувших из окна школы

В отношении детей принимаются меры психологической реабилитации

ТАСС, 3 октября. Следователи возбудили уголовное дело после травмирования трех детей, выпрыгнувших из окна школы в Ульяновске из-за срабатывания сигнализации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования учеников школы по статьям 293 (халатность) и 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) УК РФ", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В отношении детей принимаются меры психологической реабилитации. "Также будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, обслуживание систем безопасности в образовательном учреждении", - добавили в управлении.

Накануне утром во время отключения электроэнергии в Заволжском районе города произошло срабатывание системы пожарной сигнализации в школе №64. Трое учеников пятого класса, поддавшись панике, выпрыгнули из окна второго этажа. Детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Их жизни вне опасности.