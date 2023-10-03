СМИ: на Сейшельских островах лидеру оппозиции предъявили обвинение в колдовстве

Патрик Эрмини заявил, что его действия политически мотивированы и призваны не допустить выдвижения его кандидатуры на предстоящих в 2025 году президентских выборах

ПРЕТОРИЯ, 3 октября. /ТАСС/. Лидер оппозиции Сейшельских островов Патрик Эрмини предстал перед судом по обвинению в колдовстве. Об этом сообщил новостной портал Africa news.

Эрмини, который с весны 2007 года по осень 2016-го занимал пост спикера парламента Сейшельских островов, задержан в группе из шести человек, отмечает он. Прокуратура подозревает их в причастности к хищению двух тел с кладбища и хранению предметов, использующихся, по словам следствия, в колдовстве.

В свою очередь Эрмини, который является лидером Объединенной партии Сейшел, отверг все обвинения и заявил, что они политически мотивированы и призваны не допустить выдвижения его кандидатуры на предстоящих в 2025 году президентских выборах.