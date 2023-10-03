Суд ДНР вынес приговор троим "азовцам" за минометные обстрелы Мариуполя

Они будут отбывать 22 года в исправительной колонии строгого режима

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 22 годам лишения свободы военнослужащих националистического объединения "Азов" (признано террористическим и запрещено в РФ) Владислава Курку, Павла Степанова и Сергея Шевелу за минометные обстрелы жилых домов Мариуполя весной 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Они признаны виновными в покушении на убийство двух и более лиц организованной группой общеопасным способом по мотивам идеологической ненависти и вражды, в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, повлекшем причинение значительного ущерба, - сообщили в ГВП. - Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Курку, Степанова и Шевелу к 22 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".

Установлено, что с 5 по 10 марта 2022 года Курка, Степанов и Шевела с огневой позиции вблизи дома №47 по улице Мира в Мариуполе производили из миномета неизбирательные веерные обстрелы жилого массива на окраине города. Было произведено не менее 100 выстрелов осколочно-фугасными минами, три жилых дома повреждены и разрушены. Их жильцы не пострадали, поскольку успели укрыться.