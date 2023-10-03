3 октября, 12:22

В Петербурге задержали главу отдела районной ГИБДД за взятки в виде поездок на такси

Возбудили уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Петербургская полиция задержала начальника отдела ГИБДД Московского района города за систематическое получение взяток в виде бесплатного проезда на такси в обмен на лояльность инспекторов ДПС к нарушениям со стороны фирм-перевозчиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Было установлено, что начальник отдела ГИБДД Московского района регулярно пользуется услугами такси, предоставляемыми ему двумя организациями, взамен за непривлечение к административной ответственности водителей данных организаций. 3 октября указанный сотрудник был задержан оперативниками собственной безопасности главка и доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий", - говорится в сообщении.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело по ч. 3 и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за незаконные действия). 

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