Пожар на дискотеке в Испании расследуют как убийство по неосторожности

В результате ЧП погибли 13 человек

МАДРИД, 3 октября. /ТАСС/. Следственный суд в Мурсии расследует пожар на дискотеке, в результате которого погибли 13 человек, как убийство по неосторожности. Об этом говорится в пресс-релизе регионального Высшего суда.

По его информации, юридическая инстанция "берет на себя процессуальные действия, открытые по факту причинения смерти по неосторожности 13 лицам в результате пожара". Рано утром 1 октября на дискотеке в Мурсии произошло возгорание. В результате погибли 13 человек, еще 4 пострадали. Точные причины возникновения пожара пока не установлены.

Как информировала газета El País, городские власти выдавали постановление о прекращении деятельности ночного клуба, где произошел пожар, еще в январе 2022 года. В июне 2019 года компания - владелец дискотеки уведомила мэрию города о том, что разделила помещение на два. Это решение было встречено негативно местными властями, которые сочли, что изменение такого масштаба требовало новой лицензии. Поэтому в январе 2022 года было выдано постановление о прекращении деятельности заведения. При этом власти не смогли пояснить, почему не было проведено никакой проверки для контроля за соблюдением указанного решения.