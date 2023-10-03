Пострадавшего после распыления перцового баллона на Урале школьника перевели из реанимации

Областная прокуратура организовала проверку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Мальчик, доставленный в реанимацию после распыления аэрозоли из перцового баллончика в школе города Верхняя Салда в Свердловской области, переведен в детское отделение. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Один из госпитализированных мальчиков после оказания необходимой помощи переведен из реанимации в детское отделение", - сказал Горелых.

По его словам, инцидент организовал ученик шестого класса этой школы. "После того, как в школе началась эвакуация, подросток сбежал. Учителя и учащиеся, порядка 400 человек, были вынуждены срочно покинуть здание и выйти на воздух. К этому часу школа работает в штатном режиме", - добавил Горелых.

Он подчеркнул, что подросток воспитывается в полной семье. "За допущенное правонарушение в отношении родителей подростка полиция возбудила административное дело по ст. 5.35 КоАП РФ. В адрес руководства школы представители МВД в ближайшее время направят официальное представление для проведения дополнительной профилактической работы с учащимися и их родителями", - отметил собеседник агентства.

Областная прокуратура организовала проверку из-за инцидента. По данным надзорного ведомства, ученик школы распылил аэрозоль из перцового баллончика в туалете на 3-м этаже образовательного учреждения. "Впоследствии пары аэрозоли через систему вентиляции распространились по второму и четвертому этажам школы", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Ранее в Минздраве региона сообщили, что в результате инцидента пострадали девять человек, из них трое госпитализированы, один помещен в реанимацию. Остальным помощь была оказана на месте.