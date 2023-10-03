В Астрахани возбудили дело по факту мошенничества ОПГ с маткапиталом на 3,5 млн рублей

Уточняется, что подозреваемые, зная о том, что выплаты по сертификатам могут быть направлены только на определенные нужды, вступив в преступный сговор с восьмью местными жительницами, обналичивали сертификаты под предлогом мнимого улучшения жилищных условий женщин

АСТРАХАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной преступной группой при получении денежных средств материнского капитала на общую сумму более 3,5 млн рублей, возбуждено в Астрахани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников двух кредитно потребительских кооперативов и местных жительниц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размерах)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, сотрудники кредитно потребительского кооператива, основным видом деятельности которых является предоставление займов и прочих видов кредита, действуя в составе организованной преступной группы, похитили денежные средства материнского капитала на общую сумму более 3,5 млн рублей.

Уточняется, что подозреваемые, достоверно зная о том, что выплаты по этим сертификатам могут быть направлены только на определенные нужды, вступив в преступный сговор с восьмью местными жительницами, обналичивали сертификаты под предлогом мнимого улучшения жилищных условий женщин.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.