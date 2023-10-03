В Нижегородской области юношу осудили на 3 года 2 месяца за подготовку нападения на школу

По словам адвоката, ему зачтут срок содержания под стражей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Суд в Нижегородской области признал 18-летнего Александра Огородникова виновным в подготовке нападения на школу и приговорил его к трем годам и двум месяцам колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщил адвокат осужденного Иван Трунов.

"3 года 2 месяца колонии общего режима", - сказал адвокат. По его словам, Огородникову зачтут срок содержания под стражей из расчета один день под стражей за полтора дня в колонии.

Как сообщалось ранее, гособвинение запросило назначить Огородникову 4 года 11 месяцев колонии общего режима.

В январе 2022 года в Нижнем Новгороде задержали трех молодых людей по подозрению в планировании вооруженного нападения на школу. В ходе расследования уголовного дела судебно-психиатрическая экспертиза признала двух фигурантов невменяемыми. В отношении третьего - Александра Огородникова - уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а", "в", "е", "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства более двух лиц, малолетнего, общеопасным способом, группой лиц, из хулиганских побуждений).