Al Jazeera: к северу от столицы Судана не менее шести мирных жителей погибли при обстреле

По информации телеканала еще 10 получили ранения

КАИР, 3 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 6 мирных жителей погибли, еще 10 получили ранения в результате артиллерийского обстрела в суданском городе Северный Хартум. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал Al Jazeera.

По его данным, под удар попал густонаселенный район в центре города. Al Jazeera утверждает, что огонь вели суданские силы быстрого реагирования (спецназа).

Как сообщал ранее телеканал Al Hadath, силы суданской армии с утра возобновили удары по позициям спецназа в столице и ее окрестностях.

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало.

15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове и в столице. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, более 4 тыс. человек были убиты в Судане вследствие вспыхнувшего конфликта.