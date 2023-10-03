СМИ: в Индии арестовали свыше 1 тыс. человек за брак с несовершеннолетними

По информации The Times of India, аресты предприняли в ходе второй в этом году кампании по борьбе с нарушениями принятого в 1929 году закона об ограничении детских браков

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 октября. /ТАСС/. Полиция арестовала 1 039 человек за вступление в брак с несовершеннолетними и за организацию свадеб детей в индийском северо-восточном штате Ассам.

Как сообщает газета The Times of India, аресты были предприняты в ходе второй в этом году кампании по борьбе с нарушениями принятого в 1929 году закона об ограничении детских браков.

"Операция по аресту виновных в детских браках сейчас проходит по всему штату. Число арестованных по подозрению в вступлении в брак с несовершеннолетними и проведении свадеб детей может достичь в Ассаме в этом месяце 3 тыс. человек", - написал в соцсети X (ранее Twitter) главный министр правительства штата Химанта Бисва Сарма.

Ранее глава администрации заявил, что за последние пять лет в регионе за нарушение закона о детских браках в Ассаме арестовали 3 907 человек, 3 319 из которых обвинили в сексуальных преступлениях против детей. В число арестованных входили священники, совершавшие религиозные обряды на детских свадьбах.

Как отмечают СМИ, в сельских районах Индии доступ к обучению и трудоустройству девочек остается ограниченным, поэтому они часто бросают учебу в школе. При этом среди населения широко распространено мнение, что девочка служит бременем своей семьи и выдать ее замуж - лучшее и самое простое решение. Все это препятствует реализации закона об ограничении детских браков, который запрещает девушкам выходить замуж до 18 лет, а юношам - до 21 года. Виновным в его нарушении может грозить штраф в размере $1,5 тыс. и тюремное заключение до двух лет.

По данным проведенного в Индии в 2021 году Национального обследования здоровья семьи, на долю браков с несовершеннолетними в стране приходится 23,3% свадеб. Сейчас в Индии насчитывается самое большое в мире число девочек, вышедших замуж до 18 лет, -15,7 млн.

В 2016 году Детский фонд ООН запустил Глобальную программу по предотвращению детских браков в Индии и 11 других странах мира.