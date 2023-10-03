Омбудсмен ДНР сообщила о гибели более 300 мирных жителей с начала года

По словам Дарьи Морозовой, еще 1 308 человек получили травмы при обстреле республики

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. 302 человека погибли и еще 1 308 получили травмы при обстрелах населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала года, сообщила в Telegram-канале омбудсмен региона Дарья Морозова.

Уточняется, что за указанный период погибли 302 мирных жителя, в том числе семь детей, ранены 1 308 человек, включая 105 детей. С 25 сентября по 1 октября погибли четыре человека, 16 ранены.

Всего с начала конфликта в республике от действий ВСУ погиб 9 061 человек, в том числе 230 детей, пострадали 12 852 мирных жителя, среди них 821 ребенок.