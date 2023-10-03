В Калининградской области обнаженный мужчина застрял в дымоходе гаража

Спасатели МЧС разобрали частично дымоход и спасли мужчину

КАЛИНИНГРАД, 3 октября. /ТАСС/. В Калининградской области сотрудники МЧС России спасли мужчину, застрявшего в дымоходе гаража в Светлогорске. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале.

"Минувшей ночью от оператора системы "112" поступило тревожное сообщение, о том, что в Светлогорске на улице Пригородной мужчина застрял в дымоходе гаража", - говорится в сообщении.

Специалисты 17-й пожарно-спасательной части оперативно прибыли по указанному адресу и обнаружили в дымоходе обнаженного мужчину. В пресс-службе уточнили, что самостоятельно выбраться он не мог.

"Сотрудники МЧС России успешно провели ювелирную операцию по деблокированию человека из дымохода, разобрав его частично и вызволив мужчину. В работе было задействовано пять человек личного состава и одна единица техники", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе УМВД России по региону ТАСС сообщили, что мужчина оказался без ключей от ворот своего гаража и решил проникнуть в него через дымоход. Одежду он снял для удобства.