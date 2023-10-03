В Калуге руководителя детского сада оштрафовали из-за самовольного ухода трех детей

Суд назначил ей штраф в размере 10 тыс. рублей

КАЛУГА, 3 октября. /ТАСС/. Руководителя детского сада, из которого летом 2023 года самовольно через проем под забором ушли трое воспитанников, оштрафовали за несоблюдение мер безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

"Руководитель детского сада города Калуги наказана за факт самовольного ухода трех малолетних детей с территории учреждения, допущенный по вине его работников. Судом виновному должностному лицу назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В июле 2023 года из детсада "Радуга" в центре Калуги трое малолетних воспитанников пролезли через проем, образовавшийся между забором и землей, и покинули территорию учреждения. Дети в возрасте шести и четырех лет ушли играть на соседнюю площадку, где их и нашли.

"Проведенной прокуратурой города Калуги проверкой установлено, что причиной ухода малолетних с территории детского сада послужило отсутствие должного контроля со стороны воспитателей и непринятие в полном объеме мер по обеспечению безопасности пребывания несовершеннолетних в образовательном учреждение со стороны его руководства", - добавили в пресс-службе.