В ЛНР сообщили о гибели 56 жителей с начала года в результате обстрелов ВСУ

Еще 170 человек получили ранения

ЛУГАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Почти 60 мирных жителей ЛНР погибли в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала года, еще 170 человек получили ранения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

"По предоставленным данным от следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике за период с 1 января 2023 года по 30 сентября 2023 года, зафиксирован 101 обстрел территории ЛНР. В результате обстрелов получили ранения 170 мирных жителей, погибли 56 мирных жителей. Обстрелы противника за упомянутый период разрушили и повредили более 360 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры", - сказала она.

Сердюкова отметила, что с начала эскалации конфликта в феврале прошлого года и до настоящего времени количество пострадавших "начало расти в геометрической прогрессии". "В течение 2022 года <…> следователями Генеральной прокуратуры ЛНР в рамках возбужденных уголовных дел по фактам использования запрещенных средств и методов ведения войны со стороны вооруженных формирований Украины установлено причинение смерти 731 гражданскому лицу и причинение ранения 963 гражданским лицам", - сообщила она.

По словам Сердюковой, с февраля по декабрь 2022 года в ЛНР в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены или разрушены более 21 тыс. объектов гражданской инфраструктуры.