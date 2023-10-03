В Краснодаре ударившего чужого ребенка мужчину обязали возместить моральный ущерб

Компенсация составит 50 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Прикубанский районный суд в Краснодаре признал виновным по статье о хулиганстве мужчину, который ударил на детской площадке чужого ребенка, ему назначили принудительные работы на два года и один месяц, обязав выплатить компенсацию морального вреда. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Прикубанским районным судом г. Краснодара оглашен приговор в отношении Бориса Козырева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде принудительных работ на срок два года один месяц с удержанием в доход государства 15% заработной платы. Мужчина также обязан выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что его освободили из-под ареста в зале суда. В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, где расследовалось дело, уточнили журналистам во вторник, что мужчина признал вину в содеянном в ходе следствия.

Инцидент произошел в июне. По данным следствия, 40-летний мужчина вместе со своими детьми находился на детской площадке во дворе одного из многоэтажных домов в Краснодаре. Его сын упал, мужчина предположил, что это произошло по вине гулявшего рядом 9-летнего ребенка-инвалида. В результате мужчина ударил этого ребенка в область головы, мальчика доставляли в больницу, а мужчина скрылся, позже его задержали и арестовали на время предварительного следствия.