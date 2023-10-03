По версии следствия, подсудимый облил вход в здание бензином, поочередно поджег и бросил в него 11 бутылок с зажигательной смесью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Урюпинска к 12 годам колонии за поджог военкомата в Волгоградской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Филатова Михаила Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре 2022 года подсудимый нашел в интернете инструкцию по изготовлению коктейля Молотова и сделал 11 таких бутылок. Ночью 26 сентября 2022 года он пришел к военкомату в Урюпинске Волгоградской области, облил вход в здание бензином и поочередно поджег и бросил в него бутылки. В этот момент в здании находились два человека, им удалось выбраться через запасной выход.

Приговор в законную силу не вступил.