В Бангкоке при стрельбе в ТЦ погибли два человека

По данным местной полиции, еще пять пострадали

БАНГКОК, 3 октября. /ТАСС/. Два человека погибли и пять пострадали в результате стрельбы в торговом центре Siam Paragon в Бангкоке. Об этом сообщил телеканал The Reporters со ссылкой на уточненные данные полиции.

Двое погибших - граждане Китая и Мьянмы. Правоохранительные органы ведут расследование инцидента.

Местная полиция получила сообщение о выстрелах в торговом центре в Бангкоке в районе в 16:20 по местному времени (12:20 мск). Позднее стало известно, что стрелком оказался 14-летний подросток, который впоследствии без сопротивления сдался полицейским. В ходе первичного допроса он объяснил свои мотивы некими голосами, которые управляли его действиями.

В консульской службе посольства России в Таиланде ТАСС сообщили, что "данных о пострадавших россиянах от таиландских властей не поступало".

Siam Paragon находится в центре Бангкока и является одним из самых популярных торговых центров столицы, который ежедневно посещают тысячи туристов.