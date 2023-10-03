Над Белгородской областью уничтожили еще один украинский БПЛА

В Минобороны России сообщили, что беспилотный летательный аппарат сбили дежурными средствами ПВО

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО вновь уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"3 октября около 16:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - отметили в военном ведомстве.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. По его данным, БПЛА был сбит над селом Головино. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал глава региона.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что утром около 11 часов мск над Белгородской областью средства ПВО уничтожили три снаряда реактивной системы залпового огня и два БПЛА самолетного типа.