В Чувашии возбудили уголовное дело о халатности после гибели трех человек на Волге

Дело заведено на основании материалов прокурорской проверки

ЧЕБОКСАРЫ, 3 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело о халатности после проверки происшествия на Волге, где в непогоду 29 июля из-за опрокидывания моторной лодки погибли один взрослый и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено в отношении бывшего оперативного дежурного <…> [казенного учреждения] "Чувашская республиканская поисково-спасательная служба", - отмечается в сообщении.

Дело заведено на основании материалов прокурорской проверки. "По версии следствия, <…> 29 июля <…> подозреваемый <…> принял сигнал о пропаже на реке Волге при неблагоприятных погодных условиях и возможном затоплении катера с 10 пассажирами <…>, однако в нарушение должностной инструкции передал указанное сообщение руководству и дежурной спасательной службе только спустя 35 минут после его получения", - пояснили в следственном управлении.

В сообщении, распространенном прокуратурой Чувашии, уточняется, что подозреваемый не принял незамедлительных мер по организации поисковых мероприятий. По делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Вечером 29 июля во время сильной грозы на Волге в Чувашии перевернулся и затонул моторный катер. На борту находились 10 человек, включая 6 детей. Погибли три человека, в том числе двое детей.