В Башкирии вынесли приговор трем жителям Свердловской области за сбыт наркотиков

Их приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 19 лет

УФА, 3 октября. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии приговорил к лишению свободы на сроки от 16 до 19 лет троих жителей Свердловской области за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Они привезли в регион свыше 32 кг наркотиков, которые спрятали в тайниках в трех муниципалитетах, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Они были задержаны сотрудниками полиции при поддержке регионального отряда специального назначения "Гром" на трассе в феврале 2022 года, из автомобиля было изъято более 24 кг наркотиков.

"Верховный суд Республики Башкортостан вынес приговор по уголовному делу в отношении троих жителей Свердловской области. Они признаны виновными по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере)", - сказано в сообщении.

В конце 2022 года обвиняемые вошли в состав организованной группы, по указанию неустановленного лица они забрали из Ленинградской и Московской областей свыше 32 кг наркотических средств. С целью последующего сбыта они перевезли запрещенные вещества на автомобиле в Башкирию и разместили в специально оборудованных потайных местах в Чекмагушевском, Иглинском и Дюртюлинском районах.

"Материалы в отношении неустановленного руководителя группы выделены в отдельное производство. Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 16 до 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе.