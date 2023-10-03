В Коми выявили птичий грипп в двух партиях продукции птицефабрики "Зеленецкая"

При этом исследование поголовья кур птицефабрики в республиканской ветлаборатории и Федеральном центре охраны здоровья животных возбудителя вируса гриппа А птиц (Н5) не выявило

СЫКТЫВКАР, 3 октября. /ТАСС/. Вирус птичьего гриппа обнаружен в двух партиях продукции птицефабрики "Зеленецкая" в Республики Коми, одного из крупнейших птицеводческих предприятий России. Исследование поголовья кур на птицефабрике вирус не выявило, поэтому сырая продукция компании взята на особый контроль, сообщила пресс-служба Минсельхоза Коми.

"Реализацию сырой продукции птицефабрики "Зеленецкая" возьмут на особый контроль. До поступления на прилавки торговых точек продукты убоя будут проверяться дополнительно. Ни одна партия продукции предприятия не поступит на прилавки магазинов без специализированной проверки. Такое решение принято в связи с тем, что в двух партиях продукции предприятия обнаружен вирус гриппа птиц. Это показал анализ, проведенный в Татарском филиале Федерального центра охраны здоровья животных и в лаборатории Роспотребнадзора по Республике Коми", - говорится в сообщении.

Однако исследование поголовья кур птицефабрики в республиканской ветлаборатории и Федеральном центре охраны здоровья животных (Владимир) возбудителя вируса гриппа А птиц (Н5) не выявило.

На заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, которое прошло под председательством вице-премьера Коми Эльмиры Ахмеевой, принято решение независимо от первоначальных результатов исследования в лабораториях Коми или за ее пределами каждую партию продуктов убоя проверять дополнительно в регионе. Ежедневный мониторинг будет проводить госветслужба региона на птицефабрике. Ситуацию также будет контролировать управление Роспотребнадзора по региону, сообщил Минсельхоз.

С мая этого года в Коми было выявлено четыре очага птичьего гриппа после обнаружения трупов чаек. Карантины по всем очагам сняты.

АО "Птицефабрика Зеленецкая" - крупнейшее предприятие Коми, которое производит более 90% мяса птицы и свинины в регионе, самая северная птицефабрика России. Агропромышленный холдинг с замкнутым производственным циклом: это производство комбикормов, выращивание животных и птицы, производство мяса и яиц, переработка мяса и реализация готовой продукции через собственную торговую сеть. Поголовье насчитывает 1,2 млн кур-бройлеров, 37 тыс. свиней (с 2008 года к птицефабрике присоединен свинокомплекс) и 380 тыс. кур-несушек. Производит около 60 тонн мяса и порядка 300 тыс. яиц в сутки.