На Кубани ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне

По предварительным данным, никто не пострадал

КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на полигоне твердых бытовых отходов вблизи станицы Полтавская в Краснодарском крае, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 16:45 [объявлена] ликвидация открытого горения. К тушению пожара привлечено 58 человек, 24 единиц техники", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на полигоне твердых бытовых отходов в двух километрах от Полтавской в Краснодарском крае произошло возгорание, площадь пожара составляет 5 га, он локализован. По предварительным данным, никто не пострадал. Ранее власти района выдали собственнику полигона предписание о необходимости немедленно начать пересыпку полигона землей.

Специалисты не выявили превышения гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в населенных пунктах вблизи горящего мусорного полигона. По факту возгорания прокуратура Красноармейского района организовала проверку соблюдения ООО МП "ЖКХ" законодательства о противопожарной безопасности.