На Ставрополье задержанный правоохранителями судья подал в отставку

Заявление об отставке удовлетворено

СТАВРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Судья Ставропольского краевого суда, задержанный сотрудниками правоохранительных органов в Краснодарском крае, подал в отставку. Заявление об отставке удовлетворено, сообщается на сайте квалификационной коллегии судей Ставропольского края.

"Квалификационная коллегия удовлетворила заявление судьи Ставропольского краевого суда о прекращении его полномочий судьи Ставропольского краевого суда 30 сентября 2023 года <…> в связи с уходом в отставку", - говорится в сообщении на сайте квалификационное коллегии судей края.

ТАСС пока не обладает официальным подтверждением информации о задержании бывшего судьи. В настоящее время ТАСС запросил комментарий ГУ МВД по Краснодарскому краю по данному факту.

Ранее в СМИ появилась видеозапись задержания в Ейске мужчины с полиэтиленовым свертком, в котором якобы находились наркотики. Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС, что на видео запечатлен судья Ставропольского краевого суда.