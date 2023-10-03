3 октября, 14:49

На Ставрополье задержанный правоохранителями судья подал в отставку

Заявление об отставке удовлетворено

СТАВРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Судья Ставропольского краевого суда, задержанный сотрудниками правоохранительных органов в Краснодарском крае, подал в отставку. Заявление об отставке удовлетворено, сообщается на сайте квалификационной коллегии судей Ставропольского края.

"Квалификационная коллегия удовлетворила заявление судьи Ставропольского краевого суда о прекращении его полномочий судьи Ставропольского краевого суда 30 сентября 2023 года <…> в связи с уходом в отставку", - говорится в сообщении на сайте квалификационное коллегии судей края.

ТАСС пока не обладает официальным подтверждением информации о задержании бывшего судьи. В настоящее время ТАСС запросил комментарий ГУ МВД по Краснодарскому краю по данному факту.

Ранее в СМИ появилась видеозапись задержания в Ейске мужчины с полиэтиленовым свертком, в котором якобы находились наркотики. Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС, что на видео запечатлен судья Ставропольского краевого суда. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
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