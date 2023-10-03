В Курской области при обстреле села получила повреждения вышка сотовой связи

Всего насчитали 15 прилетов

КУРСК, 3 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли село Козино в Курской области, повреждения получила вышка сотовой связи, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Всего насчитали 15 прилетов. Пострадавших нет. Повреждение получила вышка сотовой связи", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, специалисты приступят к восстановлению вышки, как только это будет возможно.