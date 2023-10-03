3 октября, 15:03
Военная операция на Украине

В Курской области при обстреле села получила повреждения вышка сотовой связи

Всего насчитали 15 прилетов

КУРСК, 3 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли село Козино в Курской области, повреждения получила вышка сотовой связи, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Всего насчитали 15 прилетов. Пострадавших нет. Повреждение получила вышка сотовой связи", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, специалисты приступят к восстановлению вышки, как только это будет возможно. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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