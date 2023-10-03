Движение поездов восстановили на Сокольнической линии метро Москвы после сбоя

Интервалы были временно увеличены из-за человека на пути

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты восстановили движение поездов на Сокольнической линии Московского метрополитена после сбоя из-за человека на пути. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее на юго-западном участке Сокольнической линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.

"Движение на Сокольнической линии (1) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.