3 октября, 15:19

Движение поездов восстановили на Сокольнической линии метро Москвы после сбоя

Интервалы были временно увеличены из-за человека на пути

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты восстановили движение поездов на Сокольнической линии Московского метрополитена после сбоя из-за человека на пути. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее на юго-западном участке Сокольнической линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.

"Движение на Сокольнической линии (1) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении. 

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