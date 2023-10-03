3 октября, 15:22

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за оскорбления памяти защитников Отечества

Подозреваемых задержали

ТАСС, 3 октября. Уголовное дело возбуждено из-за оскорбления памяти защитников Отечества двумя жителями Самарской области. Подозреваемые задержаны, сообщает СУ СК России по региону в Telegram-канале.

"Красноярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего и 26-летнего местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 2 сентября 2023 года в поселке городского типа Волжский Красноярского района Самарской области подозреваемые прошли к установленному на постамент в качестве памятника танку "Т-80" и публично выразили неуважение и оскорбление памяти защитников Отечества. Отмечается, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

"В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияСамарская область
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