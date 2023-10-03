В Москве обстреляли водителя Mercedes и забрали из машины сумку с 20 млн рублей

Пострадавшего госпитализировали

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли водителя Mercedes на юго-востоке Москвы и похитили из автомобиля сумку с 20 млн рублей. Злоумышленников ищут, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на улице Донецкой днем во вторник. Предварительно, четверо неизвестных разбили окно Mercedes, несколько раз выстрелили в водителя, а затем похитили из автомобиля сумку с 20 млн рублей и скрылись", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, злоумышленники скрылись на иномарке Infiniti, их ищут. Пострадавший госпитализирован.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что инцидент произошел в 16:20. "На Донецкой улице водитель автомашины остановился на запрещающий сигнал светофора. К автомобилю подошли неизвестные, которые, разбив стекло двери, произвели выстрелы в мужчину, предположительно, из травматического оружия. После чего похитили из салона автомашины сумку, в которой, со слов пострадавшего, находились денежные средства, и с места происшествия скрылись", - сказал собеседник агентства. В ГУ МВД подтвердили, что водитель направлен в медицинское учреждение. На месте работает следственно-оперативная группа. "Проводится комплекс мероприятий, направленный на розыск и задержание подозреваемых", - добавили в главке.

В столичной прокуратуре сообщили ТАСС, что машина, на которой скрылись преступники, обнаружена брошенной в Батайском проезде. Прокуратура Юго-Восточного административного округа координирует работу правоохранительных органов и установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту разбоя (ст. 162 УК РФ).