Прокурор потребовал 9,5 года для экс-редактора Первого канала Овсянниковой

Государственный обвинитель признал ее виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Государственный обвинитель просит назначить бывшему редактору Первого канала Марии Овсянниковой 9,5 года лишения свободы, признав ее виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Государственный обвинитель Басманной межрайонной прокуратуры в судебных прениях просил признать подсудимую 45-летнюю Марину Овсянникову виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам ненависти в отношении отдельной социальной группы) и назначить ей наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 15 июля 2022 года подсудимая опубликовала в собственном публичном канале видео и фото, на которых демонстрирует плакат с текстом, содержащим заведомо ложную информацию о действиях военнослужащих Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции.

Как отметили в пресс-службе, уголовное дело рассматривается судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске. В отношении Овсянниковой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.