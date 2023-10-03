В Липецке арестовали подозреваемого в убийстве четырехлетней девочки

Его заключили под стражу до 30 ноября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Липецка арестовал 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве четырехлетней девочки, до 30 ноября. Об этом сообщила журналистам представитель пресс-службы судебной системы Липецкой области.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 30 ноября 2023 года", - сообщила она.

Как сообщала пресс-служба следственного управления СК по региону, подозреваемый в убийстве четырехлетней девочки в Липецке был задержан 2 октября, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней). По данным следствия, конфликт в семье произошел вечером 1 октября, нетрезвый мужчина в ходе ссоры с супругой причинил телесные повреждения ее четырехлетней дочери, ударив ее рукой по голове и ногой по телу. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть ребенка. Согласно выводам экспертов, причиной смерти ребенка стала тупая травма головы и грудной клетки.