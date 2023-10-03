СМИ: неизвестный удерживает в заложниках двух женщин в Болгарии

Один человек ранен, сообщает телеканал BTV

СОФИЯ, 3 октября. /ТАСС/. Неизвестный захватил в заложники двух женщин и держит их в подвале дома в районе города Сандански в юго-западной части Болгарии. Как сообщает телеканал BTV со ссылкой на главу местной администрации, по предварительным данным, речь идет о бытовом конфликте, в ходе которого огнестрельное ранение получил один человек. После этого совершивший нападение забаррикадировался в доме, взяв заложников, он вооружен.

По информации телеканала, сотрудники правоохранительных органов блокировали место происшествия, а пострадавший доставлен в больницу.