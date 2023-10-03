В КЧР экс-главу энергокомпании подозревают в неуплате более 200 млн рублей налогов

Возбуждено уголовное дело

ЧЕРКЕССК, 3 октября. /ТАСС/. Бывший руководитель энергораспределительной компании в Карачаево-Черкесии (КЧР) подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 200 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, он арестован, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской Республике установили, что 40-летний житель г. Черкесска, временно исполняя обязанности руководителя энергораспределительной компании, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 2017-2019 годы на общую сумму свыше 205,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, подозреваемый вносил в налоговые декларации ложные сведения о проведении строительно-монтажных работ на электросетевых объектах города Черкесска. В отношении уже бывшего руководителя организации возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

В пресс-службе добавили, что фигурант уголовного дела объявлен в международный розыск. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.