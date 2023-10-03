В Горловке из-за обстрелов ВСУ без электричества остались около 7,5 тыс. потребителей

Электроснабжение восстановят, когда позволит ситуация с обстрелами, сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Порядка 7,5 тыс. бытовых абонентов остались без света в результате обстрела города Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

"В результате очередного обстрела Горловки в Никитовском районе города обесточены 30 трансформаторных подстанций (ТП), школа, детский сад, КНС, 3 992 бытовых абонента. [Позднее] без напряжения остались 23 ТП, школа, детский сад, 3 509 бытовых абонентов", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что электроснабжение восстановят, когда позволит ситуация с обстрелами.

"В результате сегодняшнего обстрела Горловки произошло прямое попадание в административное здание Никитовского участка Горловского РЭС "Региональной энергопоставляющей компании". По счастливой случайности жертв удалось избежать, пострадавших нет. Сотрудники энергопредприятия эвакуированы. <...> Как только это станет возможным, энергетики приступят к своей ежедневной работе, чтобы снова и снова возвращать людям свет", - отметили в пресс-службе.

Как сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ шесть раз с начала суток обстреляли Горловку, применяя боеприпасы калибра 152 мм.