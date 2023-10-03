3 октября, 17:08,
обновлено 3 октября, 17:48

Суд заочно арестовал экс-сотрудника СК Москвы по делу о взятке в 7,3 млрд рублей

Владимир Гердо/ ТАСС, архив
© Владимир Гердо/ ТАСС, архив

По версии следствия, Дмитрий Губин получил эти денежные средства от хакерской группировки Infraud Organization

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы следственного отдела по Тверскому району СУ по ЦАО СК РФ Дмитрия Губина по обвинению во взятке в 7,3 млрд рублей от хакерской группировки Infraud Organization. Об этом сказано в тексте постановления о заключении Губина под стражу.

"Суд постановил избрать в отношении Губина Д.Ю. меру пресечения в виде ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции", - сказано в документе. Там отмечается, что он заочно обвинен в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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