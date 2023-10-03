В КЧР возбудили дело из-за незаконной передачи более 30 участков курортных земель

Сотрудники администрации Зеленчукского района незаконно изготовили несколько правовых актов, на основании которых был сформирован земельный участок площадью более 12 га на территории села Архыз

ЧЕРКЕССК, 3 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Карачаево-Черкесии после незаконной передачи районной администрацией более 30 участков земель на территории курортного поселка Архыз в собственность местной жительнице. Об этом ТАСС сообщили во вторник в республиканской прокуратуре.

"Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики провела проверку по обращению о нарушении земельного законодательства. Материалы проверки были направлены прокуратурой в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - рассказала собеседница агентства.

В результате проверки установлено, что в октябре 2009 года сотрудники администрации Зеленчукского района незаконно изготовили несколько правовых актов, на основании которых был сформирован земельный участок площадью более 12 га на территории села Архыз. А его категория необоснованно переведена для использования на размещение объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

В июле 2011 года участок незаконно реализован районной администрацией в собственность местной жительницы. Затем новый собственник разделил свои владения на 31 участок, которые в последующем перепродал другим физическим лицам. Республиканская прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.