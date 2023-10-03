3 октября, 17:41
Военная операция на Украине

В Брянской области проводят разминирование территории поселка после атаки со стороны ВСУ

Комиссия и оперативные службы проведут обследование поврежденных домов

ТАСС, 3 октября. Разминирование территории проводят в поселке Климово в Брянской области, который подвергся во вторник обстрелу кассетными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава администрации Климовского района Александр Исаев.

"Опасность такого вида снарядов в том, что боеприпас выбрасывает или рассеивает на огромной площади суббоеприпасы меньшего размера. По настоящее время ведутся работы по разминированию территорий. Выполняется опасная и трудоемкая работа, которая обеспечит, прежде всего, вашу безопасность", - написал Исаев в своем Telegram-канале.

Как отметил Исаев, комиссия и оперативные службы обследует все поврежденные жилые и нежилые дома в ближайшее время.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщал о том, что в результате обстрела кассетными боеприпасами в Климово повреждены несколько жилых домов и хозяйственных построек. 

Теги:
УкраинаРоссияБрянская областьВоенная операция на Украине
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