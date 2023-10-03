3 октября, 18:14,
обновлено 3 октября, 18:28
Военная операция на Украине

Над Белгородской областью средства ПВО уничтожили два снаряда РСЗО и беспилотник

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В Минобороны РФ сообщили, что пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ, российские средства ПВО уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня и один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Вечером 3 октября пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением двух снарядов реактивной системы залпового огня и одного БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью", - отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что во вторник около 11:00 мск над Белгородской областью средства ПВО уничтожили три снаряда реактивной системы залпового огня и два БПЛА самолетного типа. Позже в ведомстве сообщили, что российские средства ПВО вновь уничтожили над регионом украинский беспилотник. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация