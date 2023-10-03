В Севастополе фрагменты БПЛА упали на крышу дома

Предварительно, пострадавших нет

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Фрагменты беспилотного летательного аппарата, обезвреженного российскими системами противовоздушной обороны, упали на крышу жилого дома в Севастополе, согласно предварительным данным, никто не пострадал, в некоторых квартирах выбило окна. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе отработала система ПВО. Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. Никто не пострадал. Но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Спасатели выехали на место падения фрагментов БПЛА. "Будет приниматься решение о перемещении взрывоопасных предметов", - добавил Развожаев.

Вечером во вторник в Севастополе была объявлена воздушная тревога, в связи с чем было приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта. Позже ее отменили.